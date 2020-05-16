Политтехнологии многое подвластно из того, что на первый взгляд выглядит нереальным и даже невозможным. Например, выдавать желаемое за действительное, подсунув народу и общественности под видом демократа националиста или адепта фашизма.

Авторам проекта армянской революции это удалось. Но осуществить такую трансформацию намного легче, чем ее удержать на протяжении времени. Говорят же, жизнь аферы и обмана коротка, и рано или поздно блеф сам себя выдает.

Пример Никола Пашиняна еще одно тому подтверждение. Предоставленный своим слабостям армянский премьер, достигнув иерархической высоты, ударился в чудачества, и вместо коэффициента полезного действия на ответственном посту выдает публике всевозможные иллюзионистские номера, лишь бы отвести внимание от позорных статей своего позиционирования.

Но увлекся он пустым делом не ради забавы, а чтобы отмыться от собственных пороков за счет ложных обвинений в адрес совестливых людей. Но проблема в том, что бросать тень на невинных людей занятие из неблагодарных.

Тасует колоду крапленых карт, чтобы раскидать пасьянс и заставить людей поверить в историчность фактов, будто видные азербайджанские деятели также сотрудничали с нацистами.

Армянский премьер в дискуссии с обличителями пособников фашизма поставил на силу примитивного детского принципа «сам дурак», не понимая, что выставляет себя в дурном свете. Участие Гарегина Нжде в войне на стороне гитлеровских войск, сотрудничество деда Никола Пашиняна и других отщепенцев с фашистами – это доказанные факты.

Застигнутый врасплох премьер, по сути, пытается погасить справедливое возмущение честных людей ложью и клеветой. Но если Гарегин Нжде удостоился гнева за предательство интересов советского народа, то нынешние армянские руководители совершают более трагичное преступление, называя преступника Нжде национальным героем и, возведя его паршивую человеконенавистническую идеологию в ранг государственной политики Армении.

Отвлекая внимание от насущного риска, премьер сетует, дескать, в Азербайджане и других странах стремятся принизить роль армян в победе над нацизмом. Однако глава кабинета путает божий дар с яичницей, вообще не туда клонит.

Никто, тем более президент Азербайджана Ильхам Алиев, прекрасно знающий мировую историю со страницами позорных предательств армянских изменников, не ставит под сомнение заслуги армян, внесших вклад в победу над гитлеризмом.

Разоблачения азербайджанского лидера касаются конкретно Гарегина Нжде и других коллаборантов, которые предали интересы советского народа, заплатившего самую высокую цену за победу над страшной чумой всех времен фашизмом.

Беда Пашиняна, адептов Нжде в том, что они героизируют отъявленного подонка и убийцу, видя его в ореоле предводителя. Доказательств предательства Нжде предостаточно, один шестиметровый памятник в Ереване чего стоит. Но зачем бросать тень на выдающихся азербайджанцев, бездоказательно обвиняя их в пособничестве гитлеризму?

Пашинян банально врет, утверждая, будто имеются факты массового участия азербайджанцев в рядах легионов, перешедших на сторону Вермахта.

Советское правосудие выявило почти всех изменников родины, и они получили по заслугам. Нжде, бесславно ушедший в мир иной во Владимирской тюрьме, остался в истории духовным наставником предателей, символом малодушия и трусости.

Коль столь низко падший человек объявляется символом, пусть так оно будет, но зачем обливать грязью людей, которые не поддались на уговоры фашистов и проявили стойкость?

Что касается судьбы азербайджанского легиона, о котором толкует Пашинян, таковых, сколоченных по национальному признаку из военнопленных, было много. Практически всех без разбору причисляли в так называемые национальные бригады, и, разумеется, все они имели свои символы, знаки отличия и прочие профашистские символы. Это было в порядке вещей.

Но утверждать, будто один из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде сотрудничал с нацистской Германией, является верхом цинизма и лицемерия.

Это правда, что немецкая пропаганда охотилась за Расулзаде, рассматривая его исключительно в спектре усиления идеологической работы в контексте мусульманского вопроса. Однако старания немецких властей результатов не дали.

Оперировать фейковой фотографией, якобы взятой из газеты азербайджанского легиона, это чистой воды фальсификация, призванная опорочить имя истого азербайджанского интеллигента, обладавшего государственным мышлением.

Никакие параллели между Расулзаде и Нжде не только неправомерны, но и кощунственны. Один из национальных лидеров Азербайджана начала двадцатого века остался в памяти народа, как интеллектуал и борец за независимость, а Нжде сросся с имиджем бандита, который питался кровью невинных людей. Не зря ведь угодил в советскую тюрьму на 25 лет.

История с тщетными попытками Пашиняна выгородить отъявленных преступников перед судом истории напоминает сюжет сказки Андерсена о голом короле. Датский монарх не мифический образ, а реальный, и тоже увлекался чудачествами, да так, что сошел с ума. Его любимой забавой было выглядывание из окон монаршего дворца совершенно голым.

Пашинян повторяет своего исторического прототипа в точности.

Но и что от того, что он одет?! Зато морально выхолощен, и хуже этого придумать трудно.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az