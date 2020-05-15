Назначен новый начальник отдела Генеральной прокуратуры.

Как сообщил глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева прокурор Управления организационно-информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Рагим Сафаралиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника отдела материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры.

Э.Султанов отметил также, что Р.Сафаралиев в 1992–2013 годах занимал различные должности в Отделе материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры, в 2013-2015 годах работал консультантом и заведующим сектором в Главном управлении по борьбе с коррупцией, а с 2015 года являлся прокурором Управления организационно-информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

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