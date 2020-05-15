Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Республики. Также королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики. Кроме того, федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Республики.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az