В поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку обнаружен «паб», работавший в нарушение правил санитарно-карантинного режима.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате мероприятия, проведенного сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района, было установлено, что Самир Гахраманов — владелец ресторана «Кабак», расположенного на улице Р.Ахундова, принимал клиентов в нарушение правил санитарно-карантинного режима. Владелец объекта даже разместил в соцсетях рекламный видеоролик о работе ресторана.

С.Гахраманов и его сотрудники для уклонения от ответственности оказывали услуги клиентам прямо в салоне транспортного средства, припаркованного возле объекта и оборудованного под «паб». С.Гахраманов заказал специальную посуду под спиртные напитки и еду для салона автомобиля. В ходе мероприятия в районное управление были сопровождены 11 сотрудников и 7 клиентов объекта.

Владелец объекта С.Гахраманов и сотрудник Азад Беюккишиев по решению районного суда арестованы в административном порядке на 10 и 30 суток. Клиенты и другие сотрудники объекта были оштрафованы на 100 манатов каждый.

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