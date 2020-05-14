Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Турала Гудрат оглу Пириева исполнительным директором Фонда страхования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Турала Гудрат оглу Пириева исполнительным директором Фонда страхования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/05/14 17:17
Раздел: Азербайджан
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Расследование продолжается
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