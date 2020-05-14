15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди и град. Ночью и утром будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az