Обнародован предварительный календарь чемпионата мира по автогонкам в классе «Формуле-1».

Как сообщает АПА, опубликован календарь сезона 2020 года, который все еще не стартовал из-за пандемии коронавируса.

Предварительный календарь включает гонки «Формула-1», «Формула-2» и «Формула-3». Также была обнародована дата Гран-При Азербайджана.

Бакинский этап запланирован на 19-20 сентября. Согласно календарю «Autosport», «Формула-2» в нашей стране будет проведена.

Отметим, некоторое время назад германское издание «Bild» со ссылкой на свои источники обнародовало календарь, согласно которому Гран-При Азербайджана запланирован на 5-6 сентября.

4-5 июля — Австрия

11-12 июля — Австрия

25-26 июля — Великобритания

1-2 августа — Великобритания

8-9 августа — Германия или Испания

22-23 августа — Венгрия

29-30 августа – Бельгия

5-6 сентября — Италия

19-20 сентября – Азербайджан (пока только «Формула-2»)

26-27 сентября – Россия (пока только «Формула-2»)

5-6 декабря — Бахрейн

12-13 декабря – ОАЭ.

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