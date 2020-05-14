Обнародован предварительный календарь чемпионата мира по автогонкам в классе «Формуле-1».
Как сообщает АПА, опубликован календарь сезона 2020 года, который все еще не стартовал из-за пандемии коронавируса.
Предварительный календарь включает гонки «Формула-1», «Формула-2» и «Формула-3». Также была обнародована дата Гран-При Азербайджана.
Бакинский этап запланирован на 19-20 сентября. Согласно календарю «Autosport», «Формула-2» в нашей стране будет проведена.
Отметим, некоторое время назад германское издание «Bild» со ссылкой на свои источники обнародовало календарь, согласно которому Гран-При Азербайджана запланирован на 5-6 сентября.
4-5 июля — Австрия
11-12 июля — Австрия
25-26 июля — Великобритания
1-2 августа — Великобритания
8-9 августа — Германия или Испания
22-23 августа — Венгрия
29-30 августа – Бельгия
5-6 сентября — Италия
19-20 сентября – Азербайджан (пока только «Формула-2»)
26-27 сентября – Россия (пока только «Формула-2»)
5-6 декабря — Бахрейн
12-13 декабря – ОАЭ.