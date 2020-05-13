Официальный Баку готов на обмен с Ереваном удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы, по-прежнему, привержены позиции обмена с Арменией удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Особенно это актуально в условиях пандемии. Однако, к сожалению, мы не видим конструктивизма в этом вопросе от Армении. Мы со своей стороны готовы к этому», — сказал Гаджиев, его слова передает «Интерфакс».

Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров удерживаются Арменией в Нагорном Карабахе. Они были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит. Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

Minval.az