Семнадцать проживающих в США азербайджанцев заразились COVID-19. Информация об этом поступила на «горячую линию» посольства Азербайджана в Америке, которое продолжает работу в специальном режиме, сказал Репорт консул Эмиль Мурадзаде.

Шестнадцать из них уже вылечились и выписаны домой. Один скончался и был похоронен в штате Нью-Йорк, сообщил консул.

«Посольство и консульский отдел регулярно контактируют с нашими соотечественниками и оказывают им всю необходимую поддержку. И хотя в последнее время количество звонков на «горячую линию» немного сократилось, обращения все еще поступают», — сказал Мурадзаде, доведя до внимания, что в основном обращаются родители из Азербайджана, чьи дети учатся в США.

Консул также отметил, что очень много запросов связано с организацией чартерных рейсов из США в Азербайджан, и заверил, что ведется активная работа над решением этого вопроса: до настоящего времени более двухсот граждан прошли регистрацию на сайте посольства.

Minval.az