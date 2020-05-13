Сотрудники Управления полиции на водном транспорте провели оперативно-розыскные мероприятия на основании обращений жителей Пираллахинского района столицы по поводу кражи двигателей для лодок. В результате был задержан мужчина, подозреваемый в краже 6 двигателей на сумму около 40 000 манатов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, подозреваемый в совершении кражи житель столицы Парвиз Ширинов передан следствию.

В своих показаниях он признался, что с февраля этого года в поселках Гюргян и Зиря украл несколько двигателей для катеров.

В следственном отделе Управления полиции на водном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 177.2.4 (кража, с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.



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