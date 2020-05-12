В Беларуси на республиканском уровне не будут приниматься централизованные решения о поддержке предприятий и граждан на фоне распространения коронавируса, соответствующие вопросы переданы на усмотрение местных органов власти, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Что касается оказания поддержки со стороны государства отдельным предприятиям и гражданам, то эти вопросы будут решаться на уровне местных органов власти», — передает госагентство БелТА с совещания, которое президент провел во вторник.

«Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего — губернаторам. Они разберутся, кого поддерживать», — сказал Лукашенко.

О размере денежных средств, которые передаются местным госорганам, не сообщается.

Между тем, Лукашенко вновь подчеркнул, что «не стоит надеяться исключительно на помощь со стороны». «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу», — порекомендовал он.

В качестве примера президент привел ресторанный бизнес и отдельных его представителей, которые смогли переориентироваться на доставку готовых блюд на дом, предприятиям. «Люди, если хотят работать, нашли новую форму», — отметил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что власти не принимали решений о закрытии предприятий, в том числе в общепите.

«Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр — мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя», — сказал Лукашенко.

Minval.az