Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Генеральный директор высоко оценил работу, проделанную правительством Азербайджана в борьбе с COVID-19.

Он назвал образцовой поддержку президента Азербайджана многосторонней дипломатии и солидарности на национальном, региональном и глобальном уровнях, особо отметив, что это наглядно проявляется в ходе последовательных мероприятий, проведенных под руководством президента Ильхама Алиева.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что чрезвычайный Саммит Тюркского совета, проведенный в формате видеоконференции 10 апреля 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева, еще более усиливает сотрудничество и служит укреплению связей между двумя организациями.

Коснувшись организованного в формате видеоконференции саммита Движения неприсоединения, Т.Гебреисус поздравил президента Азербайджанской Республики с успешным проведением данного мероприятия и назвал это уникальной инициативой. Он отметил, что в соответствии с принятой на мероприятии под председательством Президента Азербайджана итоговой декларацией планируется создание Рабочей группы по разработке базы данных, содержащей основные потребности государств-членов движения, и выразил готовность ВОЗ поддержать усилия Рабочей группы.

В то же время, он выразил готовность ВОЗ к сотрудничеству с Азербайджаном в борьбе с угрозами, вызванными COVID-19.

Minval.az