13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, ночью температура воздуха составит 10-14, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 763 мм до 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру местами ожидаются грозы, переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром будет туман. Западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az