Заведующий отделом международных отношений Милли Меджлиса Илькин Мамедов продал свой люксовый автомобиль.

Илькин Мамедов продал свой автомобиль Porsche за 54 тысячи долларов (91800,00 манатов) на сайте Turbo.az. Этим объявлением он поделился на своей страничке в Facebook.

39-летний Илькин Мамедов написал под своим постом: «Второго автомобиля с такой же комплектацией в Азербайджане нет!».

Так как объявление уже не активно, скорее всего Илькин Мамедов нашел покупателя на свой автомобиль.

Напомним, что Илькин Мамедов был назначен на эту должность в начале мая.

Minval.az