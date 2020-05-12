«После первого пожара, произошедшего в EuroHome, многократно делались предупреждения. Ремонт на объекте не был полностью завершен и принят нами, в туда снова приняли товары».

Как передает Qafqazinfo, об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Кямаледдин Гейдаров, комментируя очередной пожар на рынке стройматериалов. Министр обвинил владельца рынка в безответственности:

«Насколько владелец безответственен, что таким опасным способом эксплуатирует свой объект, в результате чего предпринимателям наносится ущерб. После этого события правоохранительные органы примут более серьезные меры по поводу этого объекта, владелец должен получить наказание».

Министр также ответил на обвинения, якобы пожарные шланги были в непригодном состоянии:

«Посмотрите на работу пожарных, что только не падает на эти шланги во время тушения пожара. Эти шланги не могут порваться».

Отметим, что владельцем рынка EuroHome является Азай Мохнатов.

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