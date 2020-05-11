Голкипер азербайджанского футбольного клуба «Зире» Боян Зогович высказал изданию «Азериспорт» свое мнение о возможном возобновлении премьер-лиги.

«Я все же надеюсь, что чемпионат будет возобновлен. Я жду решения государства, и верю, что нам разрешать тренироваться в скором времени. Уже два месяца мы находимся в банальном простое, пора уже возвращаться. Думаю, скоро нам разрешать тренироваться», — заявил Зогович.

Летом контракт черногорского голкипера завершается и футболист не прочь остаться в Азербайджане: «Я хочу остаться в «Зире». Я привык к вашей стране. Желание остаться есть, посмотрим, что решим с руководством».

Minval.az