Агдамский «Карабах» нацелился на голкипера турецкого «Менемеспора» Гентиана Сельмани.

Как передает Report со ссылкой на издание Аjansspor, об этом сообщил главный тренер клуба Дженк Лаледжи.

По словам 39-летнего специалиста, агдамский клуб отправил 22-летнему голкиперу официальное предложение: «За Сельмани следят не только местные, но и зарубежные команды. Молодому голкиперу пришло предложение от «Карабаха». Переговоры продолжаются».

Отметим, что в этом сезоне Гентиан 28 раз выходил на поле в составе «Менемеспора». Он также выступает за национальную команду Албании.

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