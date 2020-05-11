Отменены сезоны 2020/21 Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женщин и Высшей лиги чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как сообщает АПА, решение об этом приняла Федерация волейбола Азербайджана (ФВА).

Такое решение принято в связи с непроведением игр чемпионатов страны в одинаковом количестве и отложенными встречами.

Наряду с Суперлигой и Высшей лигой, аннулированы результаты приостановленного проведенного 14 марта матча Первой лиги среди мужчин и женщин.

Также официально заявлено, что на еврокубоках нашу страну представит только Женский клуб «Азеррейл». Команда во главе с Фамилем Агаевым и лидером отмененного сезона испытает свои силы в Кубке Челлендж.

Отметим, срок контрактов клубов с волейболистами истек в прошлом месяце. Среди иностранных игроков в Баку осталась только выступающая в «Азеррейл» сенегальская волейболистка Мбайанг Сек.

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