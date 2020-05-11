В Азербайджане выявлено еще 70 случаев заражения коронавирусом,  30  человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено  2589 фактов заражения коронавирусной инфекцией.  1680  человек вылечился,  32 человек умерли, 877 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 31  из них оценивается как тяжелое, 42  —  средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 197.545 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az