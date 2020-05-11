В Азербайджане выявлено еще 70 случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2589 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1680 человек вылечился, 32 человек умерли, 877 человек продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 31 из них оценивается как тяжелое, 42 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.
За прошедший период было проведено 197.545 тестов на выявление новых случаев заражения.