В Азербайджане выявлено еще 70 случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2589 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1680 человек вылечился, 32 человек умерли, 877 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 31 из них оценивается как тяжелое, 42 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 197.545 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az