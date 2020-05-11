Еврокомиссия выделит 15,8 миллионов евро на «улучшение мнения» о Европейском Союзе в соседних странах. Средства будут выделены участникам программы «Европейская политика соседства».

Об этом сообщает RT со ссылкой на тендер.

«Общая цель данной программы — повышение осведомлённости и углубление представления общественности о Евросоюзе и его политике, а также улучшение общественного мнения в отношении ЕС на территории стран-соседей посредством специально разработанных стратегических мер в области коммуникации», — приводит издание выдержки из документа.

Около десяти миллионов евро будут потрачены на программы в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. Остальные — в Сирии, Ливии, Египте и других государства, соседствующих с Европейским Союзом на юге. Проект рассчитан на четыре года и стартует в ноябре.

Minval.az