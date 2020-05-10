Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможны дожди.

Как сообщили Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, утром будет туман, северо-западный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет 70-80%, днем 50-55%.

В ряде районов Азербайджана ожидаются грозы, дожди. Днем погода в большинстве районов будет без осадков. Ночью и утром туман, будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az