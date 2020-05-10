В настоящее время ведутся работы по возведению памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами отметил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Он подчеркнул, что работа по созданию памятника продолжается: «Скульпторы работают, вопрос находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. Установка памятника нелегкий процесс. В ближайшее время этот вопрос будет решен».

Следует отметить, что открытие статуи великого азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева было решено отложить на неопределенный срок из-за распространения опасного вируса в Азербайджане.

Minval.az