«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возведении памятника Муслима Магомаева, и в этой области ведутся работы».

Как передает Report, об этом сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

«Под руководством Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева добился немалых достижений. Ведется работа по изготовлению памятника Муслима Магомаева».

Он также прокомментировал в какой части города будет возведен памятник: «Существует версия, что он будет установлен в Приморском национальном парке. Этот вопрос еще рассматривается. Результаты будут объявлены общественности».

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 марта подписал распоряжение о возведении в Баку памятника выдающемуся мастеру всемирно известному оперному и эстрадному певцу, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву.

Minval.az