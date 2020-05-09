Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что в ближайшее время будет обеспечено возвращение медицинских учреждений к нормальной деятельности:

Об этом он сказал на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров.

«Подготовлены и отправлены инструкции по приему пациентов в медицинских учреждениях. Я обращаюсь к нашим сотрудникам, работающим в больницах, чтобы они внимательно ознакомились с этими инструкциями. Сегодня среди инфицированных есть и небольшое число работников медицинских учреждений».

Председатель правления TƏBİB отметил, что после восстановления деятельности медицинских учреждений начнутся и процессы по определению инвалидности.

Minval.az