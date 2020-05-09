Размышляя о значимости Великой Победы для общественного самосознания, вспоминаются слова Марселя Пруста.

На острие страха и риска он многое познал на пути поиска себя в той эпохе, которая называется Прошлое. Как же он был прав, утверждая, что «лучшее, что хранится в тайниках нашей памяти, – вне нас; оно всюду, где мы вновь обнаруживаем <…> остаток прошлого, самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез». Память о Великой Отечественной войне, о десятках миллионов оборванных жизней, недопетых Песнях Сердца, неизбывном горе матерей, вдов и детей, и мерцающая на этом душераздирающем фоне личная память каждой семьи – все это стучит нам в сердца и не дает выплакаться до конца.

В каждой семье многонационального Азербайджана трепетно ценят Великую Победу, потому что буквально в каждой семье есть свой герой Великой Отечественной войны – отец, дед, прадед, дядя, бабушка или другой человек из ближней родни. Поэтому парки Победы и обелиски «1941-1945», которые установлены в каждом малом городе Азербайджана, – отнюдь не символы гранитной памяти, а места духовного единения всех граждан Азербайджана, которым дорог мир. Звуки победного марша советского воина-освободителя откликаются в сердцах азербайджанцев не только в прекрасный майский день. Парк Офицеров, созданный в Баку во время Великой Отечественной войны, парки Победы в Гяндже, Лянкяране, Барде, Гахе, Газахе, Гейгёле, мемориалы Неизвестному Солдату во всех районах страны все дни в году напоминают жителям республики о цене и важности Победы.

Доброй традицией азербайджанского общества стали шествия Бессмертного Полка, в котором всех – ветеранов Великой Отечественной, героев карабахской войны, отцов и дедов, мам и бабушек, юношей и девушек — объединяет ОБЩАЯ ПАМЯТЬ, как ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ. Преемственность поколений необходима для приумножения Памяти о Победе, как символе будущего.

В нашей семье есть свой герой – дядя моего мужа, МУСА МИСКАРЛИ. Он был награжден Орденом Отечественной войны II степени посмертно. В 24-летнем возрасте он погиб во время бомбежки военно-санитарного корабля, где был военным врачом. Хотя на этих кораблях стояли опознавательные знаки — кресты милосердия, немецкие нацисты умышленно бомбили их, чтобы уничтожить раненых советских солдат.

О военной награде и обстоятельствах смерти Мусы мы узнали в 2010 году, когда мужу выпала возможность поехать в Новороссийск. Сотрудница военного архива, в который он обратился, позвонила через несколько дней и сообщила, что его разорвала фашистская бомба. Муж расплакался…

Кто знает, может Муса дожил бы до своего 100-летия в 2019-ом году, не случись война. И наверняка блистательный выпускник Азербайджанского медицинского университета, которого по окончании оставили на кафедре хирургии, вошел бы в историю отечественной медицины, если не пошел бы добровольцем на фронт. И конечно же родились бы у этого красивого юноши прекрасные дети, если бы его последним пристанищем не стала морская пучина.

Нет у вечно 24-летнего Мусы могилы. Ни своей, ни братской. И вряд ли хранятся его останки на дне Черного моря у берегов Новороссийска. Но Память придает нам веры и стойкости. Мой муж по возможности ездит в Новороссийск, чтобы положить цветы к мемориалу Неизвестному Солдату. В понимании нашей семьи именно там хранится тот остаток прошлого, та частичка молодой оборванной жизни и ненаписанной до конца истории замечательного парня и талантливого врача Мусы Мискарли, которая заставляет трепетать все струнки памяти ДО СЛЕЗ.

Свой вклад в Победу внесла каждая семья, отдавая в помощь фронту личные сбережения. В результате было собрано и передано в фонд обороны 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн рублей. За этой статистикой сила, мужество, здоровье, душа каждого человека в отдельности и азербайджанского народа в целом. И этот заряд передается потомкам не только в победный День 9 мая, но и в семейных преданиях, которые с годами обретают очарование таинственной легенды.

Война так близко коснулась всего населения Азербайджана по той причине, что из 3,4 миллионного населения были призваны 681 тыс человек. 300 тыс. чел. погибли на полях сражений, а это — каждый десятый житель республики. В одном ряду с мужчинами на фронт ушли 10 тыс. женщин. Славу героев снискали снайпер Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз Ибрагимова, партизанка Алия Рустамбекова, капитан морского парохода Шовкет Салимова и многие другие.

Для воинских частей в Азербайджане были подготовлены 15 тыс. медсестёр и сандружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шофёров. Солдаты из Азербайджанской ССР участвовали в боях за Брестскую крепость, принимали участие в обороне Ленинграда, Москвы, в битве за Сталинград, Кавказ, проявляли героизм на полях сражений на Курской дуге, в битве за Берлин. Они сражались в Украине, на Крымском полуострове, в составе Красной Армии освобождали Прибалтику, Восточную Европу.

На территории Азербайджанской ССР было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, сформировано 5 стрелковых дивизий. Кроме того, в составе 8 дивизий Красной Армии была значительная часть уроженцев Азербайджана. Первым азербайджанцем, ставшим Героем Советского Союза, стал лейтенант Исрафил Мамедов. А среди 42 азербайджанцев — Героев Советского Союза — 14 бойцов были награждены посмертно.

На заводах Баку производилось свыше 130 видов вооружений и боеприпасов. снаряды для легендарных «Катюш», самолёты-истребители Як-3 и УТИ-4.

Победа советского бойца продолжает держаться в статусе важной опоры общественного самосознания и в суверенном Азербайджане. Живя в независимой стране, мы видим себя в семье народов СССР, которые победили вместе. И в этом контексте дорожим общей национальной культурой воспоминаний о войне. Наши отцы и деды создали мир для всего мира, подавив коричневую чуму. Каждый молодой человек в Азербайджане расценивает Победу как вклад своих предков в будущее, ибо без мира это будущее не может состояться. Как оно не состоялось у Мусы Мискарли и миллионов погибших на войне молодых людей.

Дыхание Памяти о войне и Великой Победе в нашей стране вечно, ибо широкая общественность Азербайджана глубоко почитает мужественных людей, которые своим вкладом в Великую Победу спасли цивилизацию.

Шелале Гасанова, заслуженный журналист, специально для Minval.az

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