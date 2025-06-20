Американские спецслужбы по-прежнему не считают, что Иран принял решение о создании ядерного оружия, несмотря на наличие у Тегерана значительных запасов обогащенного урана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке и других американских официальных лиц.

По данным издания, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще в 2003 году издал фетву — религиозный указ, который запрещает разработку ядерного оружия. «Этот указ остается в силе и сегодня», — заявил высокопоставленный представитель разведывательного сообщества США.

Он также отметил, что недавние утверждения Израиля о том, что Ирану якобы осталось всего 15 дней до создания атомной бомбы, носят панический характер и не соответствуют действительности.