Открытие «Азербайджанского квартала» в турецком Кахраманмараше, разрушенном землетрясением 6 февраля 2023 г., стало ещё одной убедительной демонстрацией по-настоящему братских отношений Азербайджана и Турции. В церемонии приняли участие главы государств — президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Наверное, ту помощь, которую Азербайджан оказал Турции после землетрясения, с полным основанием можно назвать беспрецедентной. «Азербайджанский народ воспринял эту трагедию как собственную. С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, — напомнил в своём выступлении Ильхам Алиев. — Азербайджан немедленно отправил в зоны землетрясения в Турции персонал из более чем тысячи человек, в том числе членов поисково-спасательных групп, волонтёров и врачей, которые незамедлительно приступили к работе. Азербайджанские спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человека. В двух созданных нами полевых госпиталях азербайджанские врачи оказали медицинскую помощь 3200 человек». После чего подвёл итог: «Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Моё участие сегодня с моим дорогим братом в открытии «Азербайджанского квартала» ещё раз свидетельствует о нашем единстве и дружбе».

А вот здесь нужно пояснение. Как признают специалисты, после катастрофического землетрясения разобрать завалы, провести спасательные работы и оказать помощь пострадавшим — это не конец, а только начало. Дальше нужно «поднимать», во всех смыслах восстанавливать пострадавшие районы, и сделать это без чёткой программы помощи и поддержки, без инвестиций, без восстановительной стратегии попросту невозможно. И тем примечательнее, что Азербайджан не стал ограничиваться помощью по горячим следам подземных толчков, а принял участие в восстановлении Кахраманмараша, выстроив здесь целый «Азербайджанский квартал».

Помощь братского Азербайджана высоко оценил и Эрдоган: «Сегодня я с большим удовлетворением хочу заявить: рука братской помощи, протянутая Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева, оставила неизгладимый след в сердце Кахраманмараша. Вновь хочу выразить признательность каждому, кто внёс вклад в этот проект — от рабочего до инженера. От своего имени и имени всего турецкого народа хочу поздравить Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Государственное управление жилищного строительства Турции (TOKİ) за реализацию проекта нового жилого массива в Кахраманмараше. Жителям «Азербайджанского квартала» желаю здоровья и благополучия».

Наверное, здесь можно было бы поставить точку. И пожелать нашим странам, чтобы больше не приходилось реагировать на масштабные катастрофы и стихийные бедствия. Но есть ещё одна сторона вопроса. Церемония в Кахраманмараше во всех смыслах проходила под знаком Карабаха. И не только потому, что вручение ключей от квартир жителям «Азербайджанского квартала» многим напомнило хронику «Великого возвращения» на освобождённые азербайджанские земли. О том, что Азербайджан и Турция были рядом во время Карабахской войны, говорили и Ильхам Алиев, и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом свидетельствуют и упоминание Шушинской декларации, и стихотворение «Письмо в Карабах» поэта из Кахраманмараша Абдуррахима Каракоча, которое прочитал президент Турции, и тем более то, что собравшиеся жители Кахраманмараша приветствовали Ильхама Алиева возгласами «Карабах Фатехи».

Это не просто констатация исторического факта уже на «народном» уровне. Церемония в Кахраманмараше ещё раз напомнила о том, что освобождение Карабаха по своему политическому значению выходит далеко за рамки взаимоотношений Азербайджана и Армении и политической картины Южного Кавказа. Это — грандиозное событие для всего тюркского мира. Азербайджан не просто впервые за 200 лет своей истории не терял, а возвращал территории — наша страна обозначила важный рубеж. Теперь на территории тюркоязычных стран события развиваются не по сценариям, написанным «большими белыми господами». Азербайджан и Турция свою историю пишут сами. От Карабаха до Кахраманмараша, от Шуши до Хатая. И вполне возможно, что завтра здесь будут названы новые адреса.