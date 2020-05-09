Кто в Иреване забыл про памятник Нжде?

В эти дни мир отмечает победу над гитлеровской Германией во второй мировой войне. Это священная дата если и не для всех, то для подавляющего большинства. И, наверное, не так уж важно, 8, как в Европе и США, или 9, как на постсоветском пространстве, ее отмечать. Тем более что это была общая победа над Гитлером.

Казалось бы, за прошедшие 75 лет о войне написано предостаточно. И никому не нужно объяснять, что такое Холокост и что решил Нюрнбергский трибунал.

Только вот и сегодня находятся желающие возвести гитлеровских пособников в ранг национальных героев. И они еще бурно обижаются, когда им об этом напоминают. На днях в такой «скандал в коричневых тонах» угодил МИД Армении.

Взялись здесь ни много ни мало отвечать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в интервью ТАСС обоснованно, с конкретными фактами и доказательствами, обвинил Армению и в переписывании истории, и в героизации фашизма, и в лицемерии. Ильхам Алиев, в числе прочего, подчеркнул: «Мы очень решительно осуждаем попытки переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне, попытки героизации фашизма и фашистских преступников». Затем напомнил, что в Армении установлен шестиметровый памятник фашистскому пособнику Гарегину Нжде. Глава государства указал, что он поднимал этот вопрос на саммите СНГ, и отметил: «Мы не должны здесь руководствоваться принципами политкорректности, селективности, нежеланием кого-то обидеть <…> Я рассчитывал, что новое руководство Армении, которое пытается себя представить как демократическое, поддержит мою инициативу. Но, к сожалению, я увидел обратное: руководитель армянской делегации, премьер-министр стал защищать этого преступника, говорить, что факт пребывания Тер-Арутюняна в лагерях не имеет значения, ведь Солженицын тоже был в лагерях. Знаете, я нарушил протокол, взял слово вновь и сказал, что это вершина цинизма — сравнивать Солженицына с фашистским приспешником». Как уверен Ильхам Алиев, «если, с одной стороны, в Армении говорят, что они будут праздновать юбилей Победы, а с другой стороны, возлагают цветы к памятнику фашисту, то это как минимум противоречиво, а по сути является проявлением лицемерия». Все четко, с фактами и доказательствами.

Более того, накануне в парламенте Армении депутаты от правящего блока «Мой шаг» «завернули» законопроект о повышении ежемесячных почетных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Таких ветеранов в Армении не больше трех сотен, но депутаты решили не платить. А депутат от «Моего шага» Сасун Микаелян так вообще заявил: «Мне кажется, что это не такая уж и большая трагедия. Если еще немного протянем, то в мае уже никого и не останется. В таком случае нам будет легче осуществить эти выплаты». Чем уж точно прибавили доводов для обвинений в лицемерии.

Но в МИД Армении решили ответить. И не просто ответить, а прочитать мораль Азербайджану. Сначала глава пресс-службы МИД Армении произнесла несколько несколько дежурных фраз по поводу участия граждан Армении во второй мировой войне. А потом перешла к главному и попыталась «уравновесить» дурно пахнущий «шлейф» от культа Нжде дешевыми спекуляциями: а почему это в Азербайджане нет музея, посвященного маршалу Баграмяну? После чего недовольным тоном изрекла, что «президент Азербайджана вновь попытался использовать 75-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне в интересах проводимой Азербайджаном на протяжении десятилетий агрессивной антиармянской пропаганды».

Только вот на выходе получилось у МИДа Армении очередное «армянское радио». Ничего по сути возразить президенту Азербайджана МИД Армении не смог. Да и что можно было сказать после того, как руководство Армении, как бы это поделикатнее, «ткнули носом» в памятник Нжде? И после всех предыдущих сеансов публичной порки, которые и до этого устраивал Николу Пашиняну президент Азербайджана Ильхам Алиев? Более того, как стало понятно из очередной дипломатической истерики, у властей Армении нет и «дорожной карты», как действовать. Молчать и утираться? Не позволяет «революционная гордость». Убрать монумент? На таком информационном фоне реакцию местной публики предсказать трудно. Все будет выглядеть как капитуляция перед Азербайджаном. Вот и изобретают армянские дипломаты по отмашке свыше «наскоки» на Азербайджан — в меру способностей, но зато с энтузиазмом.

Только на выходе получается еще больший позор. Просто потому, что МИД Армении в очередной раз подтвердил, что призывы прекратить культ Нжде здесь считают «антиармянской пропагандой». Такие вот коричневые пятна на армянском дипломатическом мундире. Отстирать которые вряд ли получится

Нурани, политический обозреватель

Minval.az