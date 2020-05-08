8 мая президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
8 мая президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Дата: 2020/05/08 13:41
Раздел: Азербайджан
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