Уже полгода президент Ильхам Алиев ведет борьбу с местячковыми князьками – главами Исполнительных властей — по всей стране, ибо ноябрьское предупреждение главы государства не стало для них уроком. А зря. Хотя, на самом деле, можно применить и фразу «Слава Богу», так как чистки структур – как крайняя мера – показали гнилое нутро «института» Исполнительной власти, которое давно уже пора похоронить, потому что с учетом саботажа и наплевательского отношения к законам со стороны чиновников ИВ создает опасный прецедент так называемого «государства в государстве». Получается, что верховенствующая власть утверждает законы, которые должны сделать жизнь граждан страны комфортной и безоблачной, а структуры ИВ наглейшим образом игнорируют эти законы, продолжая жить по своим понятиям, и заставляя людей, зависящих от их решений, страдать и мучиться. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, как пустяковые вопросы, которые в любой цивилизованной стране решаются в течении дня, в наших ИВ затягиваются на долгие месяцы. А ведь предупреждал Ильхам Алиев: к каждому заявлению, к каждой жалобе граждан относиться внимательно, не затягивать приемы, выслушивать тщательно и действовать максимально быстро. Но видимо, у всех, кто работает в системе ИВ, сквозная дыра в барабанной перепонке, так как в одно ухо влетело предупреждение главы государства, а из другого вылетело. По-прежнему применяется удобная «круговая порука», отфутболивающая жалобы граждан в различные структуры, где жалобы эти столь же длительный срок футболятся по другим инстанциям, хотя все может решиться обычным звонком главы ИВ. Но не решается. А если и решается, то исключительно из меркантильных интересов последнего. Или не решается вовсе: жалоба теряется в потоке бесконечных пересылок, к главе ИВ попасть невозможно, так как «он занят», «не пришел», «очередь на прием расписана на 3 месяца вперед». А проблема остается нерешенной. Именно таким образом на горле жалобщика смыкаются холодные пальцы отчаяния, недоверия и тоски, и в результате люди во всех своих бесполезных мытарствах и нескончаемых бедах обвиняют именно руководство страны, дескать, «потакаете, не реагируете», дескать, все вы «в одной лодке», «в одной связке». То есть вера в справедливость утрачивается, создается оппозиционный лагерь, а далее – по уже неоднократно пройденному в Азербайджане сценарию, всегда заканчивающемуся одинаково.

Вполне естественно, что подобные риски заставляют руководство страны крепко задуматься: стоит ли и дальше доверять людям, сидящим на ответственных государственных должностях? А когда понимают, что не стоит, то следует принципу старинной азербайджанской поговорки: пыльный ковер надо бить палкой, и палка эта, поднятая главой государства, периодически лупит по спинам и головам зарвавшихся госчиновников, возомнивших себя «вершителями судеб». А зря только палкой. Надо бы топором рубить, но – увы, мораторий в Азербайджане введен на смертную казнь, которая всех кандидатов на чиновничьи троны могла бы многому научить.

Карантин – воровству не помеха, особенно если воровство – образ жизни

Говорят, что отнятая у бедняка кость рано или поздно стукнет по лбу того, кто это сделал. Так и случилось с главой Билясуварского района и его окружением, решившим как следует нажиться на продовольственной помощи, выделенной государством для раздачи людям. 30 апреля Спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел спецоперацию в здании Исполнительной власти Билясуварского района, в результате которой были задержаны и доставлены в Баку вместе с главой ИВ Махиром Гулиевым первый заместитель Ханлар Мамедов, председатель муниципалитета Ильгар Аббасов, главный врач центральной больницы Хошбахт Агаева, директор ЖКХ Халида Агаева, бывший директор Центра занятости Биласуварского района Мубариз Мустафаев и представитель городского исполнительного органа Габиль Хаммедов. Операция проводилась в связи с незаконным присвоением государственной поддержки и помощи, выделенной населению в связи с карантинным режимом, основанием послужили многочисленные жалобы со стороны граждан.

Вопрос: неужели госчиновники – это самая нищая прослойка нашего общества, которая не гнушается ничем, даже куском хлеба, пачкой масла и пакетом сахара, предназначенными для неимущих? Даже если воровали коробками, но все же это позорище! А ведь все задержанные по акту кражи занимают неплохие должности, получают зарплату, имеют определенную степень привилегий как госчиновники. Но все равно не могут не украсть, не соврать, не смошенничать. В принципе, аналогичными «косяками» отмечены все, кто имеет причастность к работе в ИВ, в том числе и ИВ Баку. Пользуясь должностными полномочиями, чиновники этого провального «института власти» бесчинствуют, надеясь на принцип банального русского «авось пронесет». Остается открытым вопрос: сколько еще народу должно пострадать от их нечистоплотных действий, чтобы наконец-то этот рудимент ликвидировали, отрубили по самый корень? Почему бы не передать инициативу муниципалитетам, как во всех цивилизованных странах, где муниципалитеты действуют по принципу открытого правительства? К примеру, сессии совета обязательно открыты для публики, причем представители общественности всегда могут высказаться в дебатах. Результаты волеизъявления граждан служат мощным средством давления на депутатов. Проведение плебисцитов сопровождается публичными форумами и открытыми дискуссиями, во время которых людям предоставляется возможность уточнить собственную точку зрения и познакомиться с иными позициями. А что у нас? Муниципалитеты в Азербайджане – мертворожденные, потому что целиком и полностью их деятельность зависит от решений ИВ. А этот факт на самом деле парадоксален и абсурден, так как муниципалитет — это избираемый орган, а в ИВ сидят назначенцы. И получается, что те, кого назначили управляют теми, кого избрали. Для того, чтобы муниципалитеты в стране работали должно существовать четкое разделение полномочий. Но о нем и речи быть не может, так как все муниципалитеты в стране находятся в неформальном подчинении ИВ и потому не могут самостоятельно работать, так как для осуществления деятельности у них нет ни инструментов, ни финансирования. На самом деле, органы самоуправления – это важнейшая сфера. Если страна хочет идти вперед по пути саморазвития, она не должна отвергать муниципалитеты, правительство должно всячески содействовать их продвижению и укреплению их авторитета. Сегодня же муниципалитеты в стране влачат жалкое существование и даже на ремонт поселковых дорог, на уборку мусора и прочие бытовые проблемы они вынуждены просить деньги из Фонда.

Согласно мнению экономиста Натика Джафарлы, «Азербайджан – это единственное государство — член Совета Европы, в котором отсутствует штатная единица мэра в больших городах. И в Баку мэра не избирают, а назначают в качестве главы ИВ, что само по себе является абсурдом».

Принцип работы и финансирование муниципалитетов – сегодня довольно болезненная тема для азербайджанских экономистов, уверяющих правительство в том, что органы самоуправления намного важнее, чем отмерший и дискредитировавший себя полностью институт Исполнительной Власти, несущий сегодня в общество только проблемы и ничего более.

Понятно, что многие, прочитав эти строки, опять же подумают: зачем шило на мыло менять? Выбирают у нас и депутатов, а толку то? Разве они решают какие-то проблемы? То же самое будет и с муниципалитетами: подтасуют голоса, подкупят избирателей, устроят «качели-карусели» и снова местные «царьки» будут процветать, только в трансформированной форме самоуправленцев. Но на самом деле если муниципалитеты будут работать согласно правилам мировой практики и процедура вовлечения граждан в дела местного самоуправления будет четкой и прозрачной, то проблемы будут практически сведены на нет: народ избрал, народ вправе требовать (кстати, такой принцип крайне невыгоден органам ИВ).

А пока что нам, гражданам страны, остается только надеяться и верить в то, что спецоперации, инициируемые главой государства, будут проводиться в каждом районном ИВ, а мы, читая новости в СМИ – о найденных у глав и их родственников сотнях тысяч евро, титульных автомобилей и огромного количества недвижимости (как в районах страны, так и в братской Турции), будем язвительно думать о том, что по-другому и быть не могло. А по-другому быть и не может.

Яна Мадатова

Minval.az