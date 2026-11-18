Президент США Дональд Трамп пошутил во вторник во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим, что был бы не против получить звание фельдмаршала филиппинской армии, как американский военачальник Дуглас Макартур.

«Я бы хотел, чтобы вы сделали то же самое для меня, если вы не против. Мне это нравится. Я имею в виду, почему бы мне его не получить?» — сказал Трамп.

По итогам встречи с лидером Филиппин Трамп сообщил, что Вашингтон и Манила заключили торговое соглашение, а также договорились расширять оборонное сотрудничество. По его словам, США одобрили применение Филиппинами американских технологий в развитии масштабного проекта в сфере атомной энергетики.