Большую часть учителей, уволенных по результатам сертификации, составили преподаватели начальных классов.
Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на панельной сессии «Меняющаяся экономика, меняющиеся навыки: подготовка человеческого капитала будущего», состоявшейся в рамках Форума профессионального образования, передает АПА.
Министр отметил, что цель заключается не в том, чтобы нанести ущерб репутации отдельных учителей или принизить их профессиональные способности.
«Просто факт заключается в том, что значительная часть наших учителей, преподающих на уровне начального образования, имеет среднее специальное образование. Такая ситуация сложилась вследствие длительной нехватки учителей в стране. Однако сейчас мы уже полностью перешли на высшее образование. То есть предусматривается, что преподавание как на уровне начального, так и дошкольного образования будет осуществляться педагогами с высшим образованием. Мы верим, что в долгосрочной перспективе увидим положительные результаты этого», — заявил министр.