Большую часть учителей, уволенных по результатам сертификации, составили преподаватели начальных классов.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на панельной сессии «Меняющаяся экономика, меняющиеся навыки: подготовка человеческого капитала будущего», состоявшейся в рамках Форума профессионального образования, передает АПА.

Министр отметил, что цель заключается не в том, чтобы нанести ущерб репутации отдельных учителей или принизить их профессиональные способности.