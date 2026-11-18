Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России и вручило ему ноту протеста в связи с нарушениями воздушного пространства страны беспилотниками на фоне российских атак на Украину. Об этом сообщила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, 17 ноября семь беспилотников незаконно пролетели над территорией Молдовы, в том числе над Кишиневом. Шесть из них упали на территории страны.

В ведомстве назвали произошедшее нарушением суверенитета и заявили, что подобные инциденты угрожают жизни и безопасности граждан.

Вручая ноту протеста, молдавская сторона потребовала от России прекратить подобные действия и уважать воздушное пространство и границы страны.