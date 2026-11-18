Завтра, 19 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный юго-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем — 17-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, не исключается снег и туман. Умеренный западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем — 15-20° тепла, в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 11-16° тепла.