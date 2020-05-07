8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, днем они прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-14, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди, грозы и град. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az