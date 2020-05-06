«Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и государство в целом не имеют предвзятого отношения ни к одному банку».

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

«Государство лицензировало банки и создало все условия для их развития. В XXI веке экономика Азербайджана выросла более чем втрое, и банковскому сектору пришлось соответственно зарабатывать, расти и капитализироваться. Некоторые банки воспользовались этой возможностью и сегодня твердо стоят на ногах, другие же этого не сделали. Сегодня владельцы закрытых банков не должны никого обвинять, им следует искать проблему в себе.

Я удивлен, словам некоторых экспертов, потому что они профессионалы, знают банковское право, но говорят, что государство должно спасти банки. Государство не имеет такой обязанности. Государство может выполнять только свои обязательства перед вкладчиками. Для этого существует механизм страхования вкладов; банки должны объединиться и косвенно возвращать деньги вкладчиков. Ответственность за вкладчиков четырех банков (Amrah Bank, Atabank, AGBank и NBC Bank) ложится на 26 банков, которые остаются на рынке. Проблемные банки даже не являются системно значимыми, чтобы государство спасало их. Их доля на рынке составляет менее 1% в отдельности, всего 3%, все они являются частными банками. Государство может нести ответственность только за государственный банк, и то с большой государственной долей. Таковы законодательство и традиции», — отметил Э.Рустамов.

Minval.az