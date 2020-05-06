В целях поддержки мероприятий, проводимых в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), Управление информационных технологий и инноваций Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию автоматизировало по стране 120 пунктов приема образцов и 19 лабораторий.

Как сообщили АПА в Агентстве, указанные предприятия оснащены компьютерным оборудованием, принтерами, считывателями штрих-кодов, программным обеспечением для оперативного приема образцов и получения результатов.

В пункты, осуществляющие прием анализов для выявления случаев заражения коронавирусом, входят медицинские учреждения особого режима и служба неотложной медицинской помощи.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить автоматическое включение результатов тестов на коронавирус в единую базу данных, информировать в электронном виде оперативный штаб при Кабинете министров, а также другие соответствующие государственные структуры о результатах. Также Агентство обеспечило отправку СМС-сообщений лицам с отрицательным результатом теста.

Minval.az