Бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко рассказал изданию «Азериспорт» о том, как оказался на просмотре в испанском «Атлетико» (Мадрид) после ухода из российского «Динамо» (Москва).

«Совершенно случайно я оказался в Мадриде. Если не ошибаюсь, это был конец 2002 года, когда Валерий Газзаев ушел из московского «Динамо». Там сменилось руководство и команду покинул ее президент Николай Толстых. Там началась тренерская чехарда. Мой контракт закончился, а с их стороны никакой инициативы не проявлялось. Да и я не рвался.

Так получилось, я с папой (Сергеем Крамаренко) поехали в Испанию на 7-10 дней. Я погулять, а папа должен был встретиться со своим близким другом Владимиром Бениашвили. Он был коренным бакинцем и уже давно там обосновался. Раньше он был агентом и, естественно, имел там связи.

Как-то сидели, и он предложил перейти в какой-нибудь испанский клуб. Я решил попробовать. Был уверен в своих силах. Он связался с руководством мадридского «Атлетико» и меня пригласили во вторую команду. А вторая команда у них была хорошая. Там вообще те, кто не попадал в первую, отправляли играть во вторую, чтобы форму не терять. Задержался там на 3-4 недели, мне даже служебную квартиру выдали. Мы сыграли несколько товарищеских встреч, в том числе с первой командой. По тайму отыграли с местным вратарем. Позже мне предложили заключить со второй командой контракт на два года. Я взял время на раздумья. Как-никак, мне уже почти 30 лет.

Буквально через два дня Валерий Газзаев принял ЦСКА, а там были проблемы с вратарями. Ему нужен был опытный голкипер, который мог бы помочь в любой момент. И я решил вернуться в ЦСКА. Жалею ли о своем решении? Нет, наверное. В моей жизни было всего столько, что, если жалеть… Но рад, что у меня был такой опыт. Испанцы предлагали мне $10000 в месяц. В «Динамо» платили меньше, но в итоге ЦСКА предложил чуть больше», — рассказал Крамаренко.

Minval.az