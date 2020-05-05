Председатель Управления Мусульман Кавказа, генеральный секретарь Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщили в УМК, в письме говорится:

«От имени верующих Кавказского региона и Азербайджана, и от своего имени, как руководителя Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, членом которого являются известные еврейские, христианские, мусульманские религиозные лидеры, в том числе руководители религиозных конфессий США, передаю приветствия и благословения Вам и всему американскому народу.

По милости Божьей, несмотря на кризисы, противостояния и конфликты, в мире существуют вечные ценности, которые не позволяют разрушить мир. Среди них важное место занимает мирное сосуществование различных национальностей и вероисповеданий, культура взаимопонимания. Не зря священные писания Тора, Евангелие и Коран призывают всех нас быть милосердными и сострадательными, независимо от веры.

В период борьбы с бушующей в мире коронавирусной инфекцией важное значение имеют солидарность, идеалы гуманизма. Азербайджан серьезно и успешно борется с коронавирусом, и в то же время уделяет большое внимание оказанию гуманитарной и любой другой необходимой помощи зарубежным странам. Просим Вас принять решение о приостановлении санкций против иранского народа во имя гуманизма и человеческой солидарности, снятия моратория в период пандемии, освобождении иранского народа от изоляции и кризиса. Такое решение будет соответствовать всем светскими и духовными законам, будет считаться богоугодным поступком».

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