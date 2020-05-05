6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, изморось, ближе к ночи дожди. Возможны грозы. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 752 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, в предгорных районах град. Ночью и утром будет туман. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Minval.az