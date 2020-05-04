Европейский союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров, включая Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении вице-президент Еврокомиссии Жозепа Борреля.

«Европейский союз по-прежнему привержен установленным форматам мирного разрешения споров. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта ЕС продолжает поддерживать усилия и предложения сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе усилия специального представителя ЕС по Южному Кавказу», — говорится в заявлении.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем по иностранным делам и политике безопасности 31 марта 2020 года, ЕС подтвердил, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых в этот день в Нагорном Карабахе состоялись так называемые «президентские и парламентские выборы».

«Это событие не может нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или исходу продолжающегося переговорного процесса»,- отмечается в заявлении.

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