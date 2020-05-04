«Пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, в результате возникли новые реалии».

Об этом сегодня во время выступления на Саммите Движения неприсоединения, проходящем посредством видеоконференции в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященном борьбе с коронавирусом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию:

«Свидетельством тому является проведение по инициативе Азербайджана саммита Контактной группы Движения Неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом. Глобальная пандемия «COVID-19» оказывает отрицательное воздействие на все страны мира. Ни одна страна не застрахована от этого. Мы сможем победить «COVID-19» поддерживая друг друга, не замыкаясь в себе, и только общими усилиями.

Мы высоко ценим объявление генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом, принятие соответствующих резолюций в Генассамблее ООН и важную роль, которую играет ВОЗ в глобальной борьбе с пандемией.

С первого дня пандемии мы находимся в контакте с ВОЗ. Делегация из ведущих специалистов организации на основании нашего обращения в марте посетила нашу страну и ознакомилась с ситуацией. Выражаю признательность доктору Тедросу Гебреисусу за поддержку, оказанную Азербайджану, и участие в нашем саммите», — цитирует главу государства АПА.

Minval.az