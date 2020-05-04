5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az