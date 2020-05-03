«Мы находимся в тесном контакте с правительством Азербайджана, с «Формулой 1» и акционерами. Мы хотим, чтобы наша гонка состоялась в конце года. Но ясно, что пока ситуация с пандемией коронавируса не прояснится, наше желание не сбудется».

Об этом заявил исполнительный директор Бакинского городского кольца Ариф Рагимов. Промоутер Гран-при Азербайджана сказал, что с руководством «Формулы 1» была достигнута договоренность не откладывать бакинский этап после середины октября.

Он подчеркнул, что они позаботились о фанатах и оценили их опыт: «Поэтому мы хотим, чтобы зрители наслаждались прекрасной атмосферой гоночных выходных в Баку», пишет «Репорт» со ссылкой на MotorsportWeek.

Рагимов напомнил, что движение на улицах увеличивает трудности и назвал идеальным вариантом организацию Гран-при до 15 сентября, когда откроются школы.

В настоящее время планируются вариант проведения двух этапов в Австрии и Великобритании. Однако промоутер Гран-при Азербайджана не одобрил применение такого метода в Баку: «Это вызовет большое беспокойство нашим жителям, потому что трасса находится прямо в центре города».

Отметим, что Гран-при Азербайджана должен был состояться 5-7 июня.

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