Сильный ливень с градом обрушились вечером в субботу на Кахетию, главный виноградарский регион Грузии на востоке страны, создав серьезные проблемы жителям сел на территории трех ее муниципалитетов.

Как сообщает «Интерфакс», град уничтожил на больших площадях виноградники, повредил фруктовые сада, однолетние культуры и бахчевые в селах Сигнахского, Гурджаанского и Сагареджойского муниципалитетов.

По словам местных жителей, в это трудное время, связанное с пандемией COVID-19, стихия фактически оставила их без урожая.

«Пока трудно сказать, какая площадь пострадала, но там, где был град, который продолжался более 15 минут, уничтожено почти 100% ожидаемого урожая», — сказала заместитель мэра Сигнахского муниципалитета Мадонна Батиашвили.

Minval.az