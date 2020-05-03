Поп-певец Филипп Киркоров показал своего «брата-близнеца». Им оказался оперный певец Юсиф Эйвазов, который недавно отметил день рождения.
Собственно, ко дню рождения Эйвазова Киркоров и опубликовал их совместное фото, где они действительно почти неразличимы.
«Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно. Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шопинге, в выборе музыкальных направлений…» — пишет Киркоров у себя в Instagram.
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Мой «брат-близнец» Юсиф! С днём рождения @yusif_eyvazov_official 🥳 Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно.🙌🏽Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шоппинг, в выборе музыкальных направлений… И мы всегда верны одной Музе. Пусть Твоя Муза @anna_netrebko_yusi_tiago всегда дарит тебе вдохновение!🤍 Мы выбрали разные пути в стиле музыки для жизни и карьеры, но нас объединяет неподдельная страсть к ней. Пусть также страстью станет спорт, которым заразил меня именно ТЫ! И какие успехи мы делаем с тобой и в этом направлении. Результат на лицо! Ну и на фигуре…👍🏼 Архивное фото говорит само за себя! Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате 😜
Король российской поп-сцены пожелал Эйвазову, чтобы его муза Анна Нетребко всегда дарила ему вдохновение.
«Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате», — отметил Киркоров.