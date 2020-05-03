Поп-певец Филипп Киркоров показал своего «брата-близнеца». Им оказался оперный певец Юсиф Эйвазов, который недавно отметил день рождения.

Собственно, ко дню рождения Эйвазова Киркоров и опубликовал их совместное фото, где они действительно почти неразличимы.

«Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно. Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шопинге, в выборе музыкальных направлений…» — пишет Киркоров у себя в Instagram.

Король российской поп-сцены пожелал Эйвазову, чтобы его муза Анна Нетребко всегда дарила ему вдохновение.

«Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате», — отметил Киркоров.

Minval.az