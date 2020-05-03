Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 758 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Но вечером в горной местности ожидаются грозы, дожди. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az