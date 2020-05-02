3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к ночи местами возможны дожди. Утром ожидается туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az