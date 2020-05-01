Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов сохранил свое место в первой десятке мирового рейтинга согласно обновленному списку Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по состоянию на 1 мая, сообщает Sputnik.

В активе Раджабова 2765 баллов и он в майском рейтинге ФИДЕ располагается на девятой позиции. Азербайджанский шахматист на пять пунктов отстает от американца Уэсли Со и на один балл опережает представителя Нидерландов Аниша Гири.

Другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров находится на подступах к первой десятке мирового рейтинга, расположившись на 11-й строчке. В активе Мамедъярова, как и у Гири, 2764 балла, но нидерландец замкнул первую десятку благодаря тому, что сыграл семь партий в приостановленном турнире претендентов в Екатеринбурге.

В первую сотню мирового рейтинга также вошли Гадир Гусейнов (2665, 72-е место), Ниджат Абасов (2664, 74-е) и Рауф Мамедов (2654, 90-е место).

В женском мировом рейтинге лучшей азербайджанской шахматисткой по-прежнему является Гюнай Мамедзаде, которая с 2443 баллами занимает 29-е место. В первую сотню женского рейтинга также входят Гюльнар Мамедова (2382, 77-е место) и Ханым Баладжаева (2376, 86-е место).

Первая десятка мирового рейтинга по состоянию на 1 мая 2020 года выглядит следующим образом: 1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2863), 2. Фабиано Каруана (США, 2835), 3. Дин Лижэнь (Китай, 2791), 4. Ян Непомнящий (Россия, 2784), 5. Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2778), 6. Александр Грищук (Россия, 2777), 7. Левон Аронян (Армения, 2773), 8. Уэсли Со (США, 2770), 9. Теймур Раджабов (Азербайджан, 2765), 10. Аниш Гири (Нидерланды, 2764).

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