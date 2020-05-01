«Прежде всего, благодарю президента Ильхама Алиева и Милли Меджлис за поддержку представления».

Об этом заявил Кямран Алиев, кандидатура на должность генерального прокурора которого была выдвинута на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в результате реформ, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в стране обеспечена стабильность.

«Приоритетность защиты интересов народа в государственной политике проявляется в условиях бушующей в мире пандемии. Наряду с этим, сейчас в нашей стране проводятся реформы, направленные на экономическое и социальное развитие, среди которых реформы в судебно-правовой системе. Хочу заверить президента, первого вице-президента и азербайджанский народ, что органы прокуратуры будут и впредь достойно служить нашему государству и народу».

Minval.az